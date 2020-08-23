Политика

11:33 23.08.2020

Родственники погибших за Украину получат адресную помощь с августа - Зеленский

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Родственники погибших за Украину получат адресную помощь с августа - Зеленский

Родственники погибших за Украину с августа получат адресную помощь к пенсии, заявляет президент страны Владимир Зеленский.

“С первого августа родственники погибших получат адресную помощь к пенсии”, - сообщил Владимир Зеленский на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме “Там, где мы - там Украина” в воскресенье в Киеве.

Президент напомнил, что Украина предоставляет гражданство добровольцам, воевавшим за Украину.

“Для меня важным является то, что мы предоставляем гражданство иностранным добровольцам, которые воевали за Украину, чего не было раньше. Я действительно считаю, что люди, которые пошли защищать наше государство, должны получать украинский паспорт без вопросов - это для нас честь”, - подчеркнул Зеленский.

Теги: #оос #зеленский #финпомощь
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