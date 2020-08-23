Политика

11:33 23.08.2020

Зеленский: Нам нужен мир только на условиях Украины

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Зеленский: Нам нужен мир только на условиях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украинскому государству нужен мир на своих условиях.

“Сегодня мы движемся к миру. 28 дней нет боевых потерь. Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов. Нам нужен мир только на условиях Украины”, - сказал Зеленский на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме “Там, где мы - там Украина” в воскресенье в Киеве.

При этом глава государства добавил, что когда наступит мир, Украине по-прежнему нужна будет сильная и боеспособная армия.

“Только современное и мощное войско будет нашим гарантом мира, а мощное войско может быть только в успешной стране, где есть успешный бизнес”, - подчеркнул Зеленский.

Теги: #оос #зеленский
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