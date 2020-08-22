Политика

13:26 22.08.2020

Зеленский: без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Covid-19 – медицина не сможет выдержать

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Зеленский: без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Covid-19 – медицина не сможет выдержать

Без правильного отношения украинцев нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Сovid-19, поскольку украинская медицина не сможет выдержать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сейчас в этом направлении действительно очень мощные: с точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов. С точки зрения количества коек, я боюсь об этом говорить, но, тем не менее, да, у нас заполнение сейчас в некоторых областях уже больше 50%. Это очень опасно. С точки зрения процента нашей техники, там где-то 6-10-15%, все остальное у нас свободно. Все есть. В этом направлении мы действительно очень неплохо подготовлены. Но не выдержит ни любое количество коек, и, особенно, не выдержит количество специалистов второй или третьей волны, если она будет очень мощной. И здесь вопрос только к нашим людям. Все остальное делают специалисты, все остальное делает сейчас Минздрав и правительство", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу.

По словам президента, люди должны понять, что Covid-19 - это не грипп, это сложная ситуация.

"Вакцин еще нет, ни в какой массовой продаже. Вся история, что все страны договариваются друг с другом о том, что "мы будем первыми в очереди" и вот-вот, с дня на день появится вакцина - все это немного слухи. Информационно мы действительно знаем несколько стран, которые готовы, почти готовы. Но все равно, они почти готовы с вакциной. Но все равно никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана тебе в страну, когда будет налажено производство", - пояснил Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украина параллельно налаживает производство вакцин у себя.

"Мы к этому будем готовы... Но та или иная страна должна точно сказать, что вот вакцина, она поможет человеку, и вот мы вам ее передадим", - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что "во все очереди мы записаны".

"Но все это, тем не менее, при всем уважении к нашим разным странам-партнерам пока что слова разработки, обещания", - сообщил он.

Также президент сказал, что понимает, что все устали ходить в масках, но призвал граждан "помочь медикам", "хотя бы немного серьезнее к этому относиться", придерживаться мер безопасности и быть осторожными.

"Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии. Все это знают", - указал он.

При этом украинский президент добавил, что в Украине первой волны пандемии Covid-19 не было, и она происходит сейчас.

"Мы первую волну просто сбили, в Украине ее не было в те сроки, в которые она была в Европе. Это с тем, что мы принимали украинцев домой, мы не блокировали все, мы их возвращали домой. Но, люди, помогите и медикам. Будьте разумными", - призвал Зеленский.

Теги: #коронавирус #зеленский
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