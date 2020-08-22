Политика

12:37 22.08.2020

Зеленский: нет смысла сейчас говорить о замене Минска для переговоров ТКГ

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Зеленский: нет смысла сейчас говорить о замене Минска для переговоров ТКГ

Сейчас нет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за Covid, потому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас этой делать", - сказал он ходе интервью телеканалу "Украина 24" в субботу.

Президент подчеркнул, что не видит "содержания для смены", и "сейчас это не является приоритетным вопросом".

В то же время, Зеленский назвал главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина "профессиональными, мощными украинскими дипломатами с четко проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

"Леонид Макарович - один из лучших дипломатов украинской современности. Я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает Минск под его руководством. И, действительно , мы уже о некоторых вещах договорились", - добавил глава государства.

Президент назвал Кравчука "лицо нашей сегодняшней группы".

"Лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Фокин "тоже на месте".

"Потому что той стороне также важно видеть человека, который с Донбасса. Да, с Донбасса, да, с проукраинского Донбасса, украинского Донбасса, если правильно выражаться. Потому мне кажется, что это правильный, опытный дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украине в ТКГ", - сказал он.

Теги: #ткг #зеленский #беларусь
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