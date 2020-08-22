Политика

11:26 22.08.2020

Лукашенко: против Беларуси используют сценарий "цветных революций"

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Лукашенко: против Беларуси используют сценарий "цветных революций"

 Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, посещая военный полигон под Гродно.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно", говорится в сообщении.

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.

В настоящее время в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА.

"Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.

Теги: #лукашенко #беларусь
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