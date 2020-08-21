Политика

20:39 21.08.2020

Киев ожидает от партнеров вовлечения в процесс борьбы с терроризмом во всех формах, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма

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Киев ожидает от партнеров вовлечения в процесс борьбы с терроризмом во всех формах, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма

Министерство иностранных дел Украины по случаю Международного дня памяти жертв терроризма призывает международное сообщество защищать международное право твердо и ожидает, что партнеры будут тесно вовлечены в усилия, направленные на борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

"Мы призываем не забывать ни одну жизнь, изуродованную террористическими актами. Жестокие последствия террористической деятельности следует помнить как уроки трагического прошлого с конечной целью предотвратить повторение подобных действий. К сожалению, некоторые страны интегрировали терроризм в свою государственную политику, что в итоге уже привело к грубым нарушениям международного права", - говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД Украины подчеркивают, что попытка аннексии АР Крым и г.Севастополь, продолжающийся вооруженный конфликт на Донбассе и связанная с этим оккупация украинской суверенной территории нанесли непоправимый вред для украинского народа, включая тысячи жертв среди гражданского населения и около 2 млн внутренне перемещенных лиц.

Так, в знак памяти о всех жертвах терроризма, Украина призывает международное сообщество защищать международное право твердо и бескомпромиссно, а также обеспечить ответственность за каждое нарушение основных норм и принципов.

"Мы считаем, что страны, которые нарушают такие правила и принципы международного права, также должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Так, Украина ожидает, что ее партнеры будут тесно вовлечены к многосторонним усилиям, направленным на борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях, в частности на неподконтрольных правительству Украины территориях.

"Мы решительно выступаем за привлечение к ответственности всех виновных в этих ужасных преступлениях, включая организаторов и спонсоров терроризма. Это должно касаться не только физических лиц, но и государств, ответственных за организацию, финансирование или иную поддержку террористической деятельности. Это является нашей общей ответственностью перед всеми жертвами терроризма, и мы должны не допустить их забвения", - подытожили в МИД.

Теги: #комментарий #рф #терроризм #мид
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