Политика

15:00 21.08.2020

Лукашенко считает ситуацию в Беларуси не катастрофичной, обвинил США в организации "заварушки"

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Лукашенко считает ситуацию в Беларуси не катастрофичной, обвинил США в организации "заварушки"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает сложившуюся ситуацию в стране сильно политизированной, но не катастрофичной.

"Ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. (...) В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко работникам агрокомбината "Дзержинский" в пятницу.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Он рассказал, что перед посещением предприятия встретился с руководителями правоохранительных структур, обсудил с ними вопросы поддержания правопорядка внутри страны и реагирования на внешние угрозы. "Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав "выстоять в этой ситуации". Однако, подчеркнул Лукашенко, обстановка не такая сложная, что надо "выстаивать".

Обращаясь к работникам агрокомбината, президент отметил: "Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются вот таким образом (трудом - ИФ). Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила".

Кроме того, он обвинил США в организации и планировании беспорядков в Беларуси.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - заявил Лукашенко.

По его словам, Запад хотел "оттянуть" Беларусь и направить против России. "Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - заявил Лукашенко.

Теги: #сша #лукашенко #протест #беларусь
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