Политика

13:48 21.08.2020

Зеленский в День независимости примет участие в торжествах на Софийской и Михайловской площадях

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Зеленский в День независимости примет участие в торжествах на Софийской и Михайловской площадях

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена примут участие в торжественных мероприятиях в центре Киева по случаю 29-й годовщины независимости Украины в понедельник, 24 августа, сообщается на сайте главы государства.

"В Киеве на Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины. На Софийской площади президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды", - говорится в сообщении.

Начало мероприятий запланировано на 9.00.

Как сообщалось, в то же время возле станции метро "Университет" в центре Киева начнется сбор участников Марша защитников Украины, Марша независимости и марша общественной организации "Объединенные войной, 90-й батальон". Запланировано шествие по бульвару Шевченко и ул.Крещатик, а также акции на Майдане Независимости, Европейской площади и Аллее Героев Небесной сотни.

Теги: #день_независимости #зеленский
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