Политика

12:51 21.08.2020

Зеленский анонсировал строительство 200 км дорог в Николаевской области в текущем году и проектирование еще 500 – в следующем

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Зеленский анонсировал строительство 200 км дорог в Николаевской области в текущем году и проектирование еще 500 – в следующем

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочей поездкой на Николаевской области, ознакомился с завершением капитального ремонта автодороги государственного значения Н-14 Александровка - Кропивницкий – Николаев протяженностью, которую восстанавливали в рамках Национальной программы "Большое строительство", сообщается на сайте главы государства в пятницу.

"Мы с вами встречались в прошлом году, говорили, что обязательно сделаем эту дорогу. Я очень доволен тем, что мы видим инфраструктурные изменения в Николаевской области. Видим, что около 200 километров дорог в этом году в Николаевской области будет построено полностью », - сказал Зеленский во время общения с представителями СМИ после осмотра дороги.

Глава государства подчеркнул, что завершить работы на дороге Н-14 планируют до конца года.

"Если амбициозные планы… будут выполнены в этом году и мы увидим результат, то в следующем году, я думаю, мы увеличим еще в два с половиной раза объем строительства дорог в Николаевской области", - добавил Зеленский.

Как говорится в сообщении, в следующем году в Николаевской области планируют сделать проекты на строительство 500 км дорог.

Теги: #транспорт #зеленский #дороги #николаевская_область
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