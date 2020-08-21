Письмо Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в Раду не поступало - замглавы фракции "Слуга народа"

Письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям официально в Верховную Раду не поступало, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"По моей информации такое письмо официально не приходило в Верховную Раду", - сообщила Евгения Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Народный депутат допустила, что письмо поступило в Аппарат Верховной Рады, однако не направлено для работы в профильный комитет.

“Возможно, зашло как-то на Аппарат и не расписано еще", - отметила Кравчук.