Политика

12:51 21.08.2020

Письмо Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в Раду не поступало - замглавы фракции "Слуга народа"

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Письмо Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в Раду не поступало - замглавы фракции "Слуга народа"

Письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям официально в Верховную Раду не поступало, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"По моей информации такое письмо официально не приходило в Верховную Раду", - сообщила Евгения Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Народный депутат допустила, что письмо поступило в Аппарат Верховной Рады, однако не направлено для работы в профильный комитет.

“Возможно, зашло как-то на Аппарат и не расписано еще", - отметила Кравчук.

Теги: #ткг #выборы #кравчук #украина #ордло
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