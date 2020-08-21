Политика

11:52 21.08.2020

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина - опрос

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В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент бы прошли партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно опросу, если бы выборы в Раду проходили в ближайшую неделею, то за "Слугу народа" проголосовали бы 26,7% опрошенных, среди тех, кто определился со своим выбором и намерен голосовать, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 21,3%, за "Европейскую солидарность" – 12,5%, за ВО "Батькивщина" – 9,8%.

Кроме того, за партию "Сила и честь" проголосовали бы 4,9% опрошенных, за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 3,8%, за "Партию Шария" - 3,6%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 3,3%. Остальные набрали меньше 3%.

На вопрос, пошли бы люди на выборы в Верховную Раду, если бы они состоялись в ближайшее время, 8,9% ответили что безусловно нет, 7,3% - скорее нет, 36% - скорее да, 38,8% - безусловно да, 7,5% - не знают, а 1,5% отказались отвечать.

Что касается партий, которые в настоящее время представлены в парламенте, то, по мнению респондентов, "наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и становления мира" предлагает "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 20,9%, "Слуга народа" - 18,2%, "Европейская солидарность" - 11,3%, "Батькивщина" – 7,7%, "Голос" - 1,1%, 26,9% - ни одна из партий, 15,1% - затруднились ответить.

Что касается партий, которые в настоящее время представлены в парламенте, то, по мнению респондентов, "наиболее продуманные и реалистичные решения для экономического роста и повышения уровня жизни" предлагает "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 17%, "Слуга народа" – 16,4%, "Батькивщина" – 11,2% "Европейская солидарность" - 11,1%, "Голос" - 1%, 26,7% - ни одна из партий, 17,1% - затруднились ответить.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

Теги: #верховная_рада #опзж #опрос #евросолидарность #слуга_народа #батькивщина
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