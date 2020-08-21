Белорусская оппозиция не намерена выводить страну из Союзного государства с РФ – Латушко

Белорусская оппозиция не собирается пересматривать отношения с Москвой, заявил "Интерфаксу" член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко.

"Все эти фейки о том, что мы якобы собираемся выходить из Союзного государства, строить стену на границе с Россией, это все абсолютная ложь! Мы не никогда не рассматривали и не принимали таких программ и не собираемся. Приверженность внешнеполитическому партнерству неизменна. Вопросов внешней политики вообще нет на повестке совета", - сказал он.

По его словам, совет концентрируется исключительно на внутриполитической повестке.

"Наша повестка включает требования проведения расследования всех фактов насилия, правовая оценка, освобождение всех политзаключенных и проведение честных выборов. Все", - сказал он.

Кроме того, Латушко отрицает вызов в Следственный комитет Беларуси.

"Никто меня не вызывал, ни звонком, ни повесткой. Это неправда", - сказал оппозиционер "Интерфаксу".

Он также отрицает информацию о якобы обнаружении у него дома некоего "компромата".

"Следователи вчера проводили дознание рядом с моим домом по факту вандализма на фасаде. Домой они не заходили. Мой адвокат был с ними", - сказал он.