Политика

10:58 21.08.2020

Зеленский прибыл в Николаевскую область с рабочей поездкой

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Зеленский прибыл в Николаевскую область с рабочей поездкой

Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент осмотрит завершение работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках национальной программы "Большое строительство", примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.

Кроме того, Зеленский встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.

Теги: #зеленский #николаевская_область #визит
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