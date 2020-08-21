Зеленский прибыл в Николаевскую область с рабочей поездкой
Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.
Как сообщила пресс-служба главы государства, президент осмотрит завершение работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках национальной программы "Большое строительство", примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.
Кроме того, Зеленский встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.