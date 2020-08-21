Празднования Рош ха-Шана, каким оно было в прежние годы, в 2020 году не будет - Аваков

Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в г.Умань Черкасской области, заявляет министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В святим с коронавирусом, чтобы пресечь любе спекуляции на тему по ситуации с празднованием еврейского нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", - сказал Аваков журналистам на брифинге в г.Вышгород Киевской области в пятницу утром.

Глава ведомства отметил, что на украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - сказал он.

В этом контексте Аваков также подчеркнул, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами, у нас достаточно сил и возможностей".

Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г. Умань (Черкасская обл.) для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в текущем году паломничество хасидов в Умани на праздник Рош ха-Шана.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и отправился в Киев для решения этого вопроса на высшем уровне.

В тот же день глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани на период празднования Рош ха-Шана в 2020 году. Кроме того, по словам Авакова, аналогичной договоренности МВД достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

18 августа правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения Умани "из-за угрожающей эпидемической ситуации". В то же время для тех, кто все-таки решит посетить Умань, в правительствах подчеркивают, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.