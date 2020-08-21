Советник Трампа предупредил, что если версия с отравлением Навального подтвердится, это повлияет на американо-российские отношения

В Соединенных Штатах встревожены сообщениями о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, если они подтвердятся, то это может повлиять на отношения между США и Россией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Это чрезвычайно тревожно, и, если за всем этим стоят русские ... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с русскими в будущем", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Чиновник, характеризуя Навального, отметил: "Он очень смелый человек. Он очень смелый политик, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей".

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить. Состояние Навального расценивается врачами как стабильно тяжелое.