Партия "Голос" представила кандидата в мэры Львова

Партия "Голос" представила своего кандидата на должность мэра Львова - Ярослава Рущишина, сообщила лидер политсилы Кира Рудик.

"Ярослав - человек Львова. Здесь он создавал, работал, развивал бизнес и художественные проекты… Опыт и профессионализм Ярослава Рущишина нам много раз пригодился. И это именно то, что сейчас нужно Львову", - написала Рудик на своей странице в Фейсбук.

Также свое баллотирование в мэры подтвердил и сам Рущишин.

"Кандидую на должность городского головы Львова и прошу вашей поддержки. Львов способен на большее. Львову нужно покорять мир. Наша команда идет на местные выборы с наступательной стратегией", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Он заявил о готовности брать ответственность за воплощение стратегии и выведением Львова карту мира.

Рущишин соучредитель художественного объединения "Волчок", директор АО "Троттола", почетный сенатор УКУ, соучредитель и член наблюдательного совета Львовской бизнес-школы УКУ, кандидат в народные депутаты от партии "Голос", избранный на парламентских выборах 2019 года по избирательному округу № 117 во Львовской области, секретарь комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Украины 9 созыва (с 29 августа 2019г.).