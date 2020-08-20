Политика

22:20 20.08.2020

МИД ФРГ призвал расследовать ситуацию с возможным отравлением Навального

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МИД ФРГ призвал расследовать ситуацию с возможным отравлением Навального

МИД ФРГ призвал расследовать ситуацию с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Необходимо полностью прозрачно и достоверно прояснить, в чем причины внезапного ухудшения его состояния здоровья", - сказал представитель МИД ФРГ в четверг, его цитирует пресс-служба.

По словам представителя министерства, в Берлине обеспокоены здоровьем Навального и считают, что его деятельность важна для демократии и гражданского общества в России.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #навальный #германия #мид
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