Политика

21:53 20.08.2020

Семья и врачи Навального хотят перевезти его в другую клинику

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Семья и врачи Навального хотят перевезти его в другую клинику

Семья оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в Омске, хочет в целях безопасности перевезти его в другую клинику, сообщила в своем видеообращении его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности", - сказала Ярмыш.

По ее словам, организационные вопросы, касающиеся транспортировки Навального в другое лечебное учреждение, под контролем, и сторонники оппозиционера располагают для этого всеми необходимыми ресурсами.

"Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", - сказана она.

По словам Ярмыш, причины случившегося с Навальным до сих пор неизвестны. "Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего", - отметила Ярмыш.

Оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #омск #россия #ситуация #навальный
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