США настаивают на освобождении задержанных участников протестов в Беларуси - Помпео

США озабочены ошибками, которые были допущены в Беларуси при проведении там президентских выборов, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"США глубоко обеспокоены серьезными изъянами на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждаем насилие в отношении мирных протестующих и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокировку интернет-обслуживания и жестокое обращение с заключенными", - говорится в заявлении госсекретаря.

Он отметил, что белорусские власти должны отпустить "несправедливо задержанных" на акциях протеста в стране.

"Мы призываем немедленно освободить неправомерно задержанных и дать отчет по поводу всех тех, кто объявлен без вести пропавшими", - подчеркнул госсекретарь.

Госсекретарь также призвал Минск принять предложения руководства ОБСЕ "способствовать диалогу" со всеми заинтересованными сторонами.

Помпео напомнил, что США поддерживают "свободные и честные выборы, которые отражают волю белорусского народа", а "выборы, прошедшие 9 августа, не соответствуют этим стандартам".

Он добавил, что Вашингтон "поддерживает международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, нарушений в области прав человека в связи с выборами, и последовавших за ними репрессий".