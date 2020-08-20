Политика

20:28 20.08.2020

США настаивают на освобождении задержанных участников протестов в Беларуси - Помпео

1 мин читать
США настаивают на освобождении задержанных участников протестов в Беларуси - Помпео

США озабочены ошибками, которые были допущены в Беларуси при проведении там президентских выборов, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"США глубоко обеспокоены серьезными изъянами на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждаем насилие в отношении мирных протестующих и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокировку интернет-обслуживания и жестокое обращение с заключенными", - говорится в заявлении госсекретаря.

Он отметил, что белорусские власти должны отпустить "несправедливо задержанных" на акциях протеста в стране.

"Мы призываем немедленно освободить неправомерно задержанных и дать отчет по поводу всех тех, кто объявлен без вести пропавшими", - подчеркнул госсекретарь.

Госсекретарь также призвал Минск принять предложения руководства ОБСЕ "способствовать диалогу" со всеми заинтересованными сторонами.

Помпео напомнил, что США поддерживают "свободные и честные выборы, которые отражают волю белорусского народа", а "выборы, прошедшие 9 августа, не соответствуют этим стандартам".

Он добавил, что Вашингтон "поддерживает международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, нарушений в области прав человека в связи с выборами, и последовавших за ними репрессий".

Теги: #критика #выборы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:53 20.08.2020
Лукашенко пока что не связывался с кем-либо из лидеров стран ЕС – Меркель

Лукашенко пока что не связывался с кем-либо из лидеров стран ЕС – Меркель

20:41 20.08.2020
Задержан председатель стачкома МАЗ Бохвалов - ГУВД

Задержан председатель стачкома МАЗ Бохвалов - ГУВД

20:24 20.08.2020
ЕС должен поддерживать протестующих белорусов, готов к посредничеству с привлечением России - Макрон

ЕС должен поддерживать протестующих белорусов, готов к посредничеству с привлечением России - Макрон

19:32 20.08.2020
ЦИК утвердила объемы финансирования для включения в бюджетный запрос к проекту госбюджета-2021

ЦИК утвердила объемы финансирования для включения в бюджетный запрос к проекту госбюджета-2021

16:05 20.08.2020
В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

15:25 20.08.2020
Предложение изменить постановление Рады о назначении очередных местных выборов нереалистично – Айвазовская

Предложение изменить постановление Рады о назначении очередных местных выборов нереалистично – Айвазовская

15:21 20.08.2020
Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

15:07 20.08.2020
Нобелевский лауреат Алексиевич остается в Координационном совете белорусской оппозиции

Нобелевский лауреат Алексиевич остается в Координационном совете белорусской оппозиции

14:50 20.08.2020
Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

14:43 20.08.2020
Деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной - генпрокурор Беларуси

Деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной - генпрокурор Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский высказывается за проведение реформы сел

Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, передать медзакупки "Медзакупкам Украины" – меморандум с ЕС

ТКГ подтвердила встречу советников глав государств – участников переговоров в нормандском формате, сообщил Зеленский

Зеленский доволен результатами работы ТКГ под руководством Кравчука

Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский высказывается за проведение реформы сел

Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, считает Зеленский

Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, передать медзакупки "Медзакупкам Украины" – меморандум с ЕС

ТКГ подтвердила встречу советников глав государств – участников переговоров в нормандском формате, сообщил Зеленский

Приписывание партиям пророссийской позиции на местных выборах в Украине используется как "черная" технология – мнение

Зеленский доволен результатами работы ТКГ под руководством Кравчука

Россия на ТКГ "жестко продавливает" политическую субьективизацию временно оккупированных территорий, уже открыто говорит о "делегации ОРДЛО" - Гармаш

Кравчук об ультиматуме РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

Крым быстрее вернется под юрисдикцию Украины, если Херсонская область будет процветать, убежден Зеленский

Претендовавший на пост президента Беларуси Цепкало встретился с главой МИД Польши, обсудил план помощи своей стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА