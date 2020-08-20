Политика

20:24 20.08.2020

ЕС должен поддерживать протестующих белорусов, готов к посредничеству с привлечением России - Макрон

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ЕС должен поддерживать протестующих белорусов, готов к посредничеству с привлечением России - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе встречи в четверг ситуацию в Беларуси в свете состоявшегося накануне виртуального саммита ЕС по белорусскому кризису.

"Европейский союз должен продолжать выступать в поддержку сотен тысяч белорусов, которые проводят мирные манифестации за свои права, свои свободы и свой суверенитет", - сказал Макрон на пресс-конференции после встречи с Меркель в своей летней резиденции в форте Бегансон.

По его словам, "диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом в этом плане необходим".

В ЕС желают, чтобы "этот диалог был организован самими белорусами, но Европейский союз, тем не менее, готов ему содействовать, если нашей посреднической роли захотят белорусы при участии других институтов, в частности, ОБСЕ, и подключив Россию к требовательному диалогу".

В этом процессе готов участвовать сам Макрон, канцлер Меркель и председатель Европейского совета Шарль Мишель, который, напомнил президент Франции, вновь обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным".

Теги: #макрон #меркель #беларусь
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