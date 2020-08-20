Политика

18:12 20.08.2020

Зеленский высказывается за проведение реформы сел

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Зеленский высказывается за проведение реформы сел

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости провести реформу сел.

"Я бы хотел поставить задачу правительству, чтобы оно подготовило нам принципиальный, государственный подход к селам, к маленьким городкам. Реформа села. Я думаю, что на примере этого Садового (село Садовое Херсонской области, которое Зеленский посетил во время рабочей поездки в четверг – ИФ)… и название было бы очень символическое - Садовая реформа", - сказал Зеленский журналистам в четверг в Херсонской области.

По словам президента, в каждом селе должны быть созданы рабочие места, а жителям должны быть доступны школа, медицинская помощь, услуги он-лайн. При этом он с сожалением отметил, что об он-лайн услугах в селах говорить не приходится – не всегда там есть интернет.

Зеленский рассказал о своем посещении сельской школы в Садовом, где учатся 128 детей, и об опасениях жителей села, что в результате образовательной реформы этого учебного заведения не будет.

"Я им сказал, что такого никогда не будет: мы не допустим", - сообщил глава государства.

Он пообещал поднять данный вопрос на встрече с и.о. министра образования Сергеем Шкарлетом.

Теги: #реформа #зеленский #село
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