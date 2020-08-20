Политика

17:03 20.08.2020

Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, передать медзакупки "Медзакупкам Украины" – меморандум с ЕС

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Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, передать медзакупки "Медзакупкам Украины" – меморандум с ЕС

 Украина в рамках меморандума с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи на сумму до EUR1,2 млрд обязалась передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), создать там независимый набсовет, а также провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб.

Согласно тексту меморандума, опубликованному народным депутатом Даниилом Гетманцевым, Украина также обязалась разработать концепцию электронного налогового аудита, начать его публичное обсуждение, а также усовершенствовать систему мониторинга налога на добавленную стоимость (НДС).

Помимо этого, меморандум обязывает ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС), принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений, свидетельствует текст меморандума.

Украина также обязалась проводить конкурсы на госдолжности высшего уровня (категория А) в соответствии с европейскими принципами, в том числе в случае временной работы госслужащего в период карантина.

Что касается улучшения бизнес-климата, меморандум обязывает Украину расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн к любому должнику, а также на административные штрафы, что станет началом полного уравнивания их полномочий с государственными исполнителями, указано в документе.

Кроме того, Украина взяла обязательство благоприятствовать блокированию средств на банковских счетах путем разрешений на электронную связь между исполнителями и банками.

В меморандуме также содержится необходимость создания новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины через прозрачную процедуру отбора, проводимую конкурсной комиссией с международным участием.

Помимо этого, меморандум предусматривает создание комиссии по вопросам этики с международным участием с полномочиями проводить разовую оценку добропорядочности членов Высшего совета правосудия, рекомендовать их увольнение в случае несоответствия стандартам, а также создание перечня предварительно отобранных кандидатур в Высший совет правосудия.

Среди условий меморандума - авторизация автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ и САП, завершение аттестации прокуроров на региональном уровне и, в соответствии с законом, начало процесса аттестации на местном уровне.

Теги: #ес #украина #меморандум
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