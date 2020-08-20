Политика

16:46 20.08.2020

Приписывание партиям пророссийской позиции на местных выборах в Украине используется как "черная" технология – мнение

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Приписывание партиям пророссийской позиции на местных выборах в Украине используется как "черная" технология – мнение

Киев. 20 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Причисление политических партий к списку пророссийских на местных выборах 2020 года в Украине используется как новая "черная" избирательная технология, уверен политолог Вадим Карасев.

"Каждые выборы приносят что-то новое в копилку использованных технологий. Не отстают и "черные" технологи, пытаясь найти что-то новое на конкурентов. … уже сейчас появилась новая фишка: обвинения партий в пророссийскости", - написал он в соцсети Facebook в четверг.

Карасев подчеркнул, что в первую очередь технология будет использоваться в интернете – в частности в соцсетях и Википедии.

"Атакуют партии, далекие от националистического спектра. В этот раз – "ПроПозицию" и "Наш край". И если первая сама подставилась, используя в логотипе триколор, то вторая, судя по всему, попала под раздачу беспричинно. Точнее, "Наш край" попал под нее по причине борьбы за определенные регионы, где ярлык "пророссийская" минусует рейтинг", – отметил Карасев.

Он также напомнил, что ранее похожая технология применялась против партии "Свобода", которой СМИ приписывали связи с российским "Газпромом".

"На самом деле, пророссийская ниша всегда была достаточно узкой. Реально пророссийскими раньше были коммунисты и партия "Союз" (кто ее помнит?). Сейчас их место заняла ОПЗЖ. Остальные партии в Украине так или иначе проукраинские. Потому этот ярлык к ним плохо клеится. Но – пытаются", - заключил Карасев.

Теги: #карасев #технологии
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