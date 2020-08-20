Политика

16:37 20.08.2020

Зеленский доволен результатами работы ТКГ под руководством Кравчука

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Зеленский доволен результатами работы ТКГ под руководством Кравчука

 Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, удовлетворен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) под руководством Леонида Кравчука.

"Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать – ИФ): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - сказал Зеленский журналистам в четверг в Херсонской области.

По словам президента, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет. "Я считаю, что это большое достижение ", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться - ТКГ должна постоянно встречаться пока в видео-формате из-за Covid-19. "Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне", - сказал Зеленский.

Теги: #ткг #кравчук #зеленский
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