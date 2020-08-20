Предложение изменить постановление Рады о назначении очередных местных выборов нереалистично – Айвазовская

Верховная Рада вряд ли согласится на предложение главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука отменить положения принятого постановление о назначении очередных местных выборов, как несоответствующих минским соглашениям, считает председатель правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская.

"Я думаю, что это предложение навряд ли найдет соответствующее количество поддержки в парламенте, потому что когда постановление готовилось, вопрос выборов в областные советы Донецкой, Луганской областях дискутировался комитете Верховной Рады на разных платформах ни один раз. Оно не является случайным решением и отвечает позиции народных депутатов, которые являются конечной инстанцией в вопросе принятия данного решения", - сказала Айвазовская в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По словам Айвазовской, данное предложение нереалистично в том числе и потому, что "уже прошли все сроки по формированию территориальных избирательных комиссий, по проведению их первых заседаний". Она напомнила, что в настоящее время проходит подготовка к формированию территориальных комиссий низшего уровня – до 30 августа должны быть сформированы избирательные округа в громадах до 10 тысяч (избирателей – ИФ).

"То есть мы не можем просто из воздуха взять решение, которое уже противоречит календарному плану избирательного процесса, который стартовал и реализуется и на уровне ЦИК, и на уровне территориальных избирательных комиссий, которые сформированы. Это предложение может прозвучать, но я не верю в его реалистичность", - подытожила Айвазовская.

Как сообщалось, Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

Ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш написал в Фейсбуке, что "скорее всего, чтоб сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически, заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения".

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября.

За соответствующее постановление № 3809 на пленарном заседании 15 июля проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно принятому постановлению выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.