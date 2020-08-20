Политика

15:25 20.08.2020

Предложение изменить постановление Рады о назначении очередных местных выборов нереалистично – Айвазовская

2 мин читать
Предложение изменить постановление Рады о назначении очередных местных выборов нереалистично – Айвазовская

Верховная Рада вряд ли согласится на предложение главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука отменить положения принятого постановление о назначении очередных местных выборов, как несоответствующих минским соглашениям, считает председатель правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская.

"Я думаю, что это предложение навряд ли найдет соответствующее количество поддержки в парламенте, потому что когда постановление готовилось, вопрос выборов в областные советы Донецкой, Луганской областях дискутировался комитете Верховной Рады на разных платформах ни один раз. Оно не является случайным решением и отвечает позиции народных депутатов, которые являются конечной инстанцией в вопросе принятия данного решения", - сказала Айвазовская в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По словам Айвазовской, данное предложение нереалистично в том числе и потому, что "уже прошли все сроки по формированию территориальных избирательных комиссий, по проведению их первых заседаний". Она напомнила, что в настоящее время проходит подготовка к формированию территориальных комиссий низшего уровня – до 30 августа должны быть сформированы избирательные округа в громадах до 10 тысяч (избирателей – ИФ).

"То есть мы не можем просто из воздуха взять решение, которое уже противоречит календарному плану избирательного процесса, который стартовал и реализуется и на уровне ЦИК, и на уровне территориальных избирательных комиссий, которые сформированы. Это предложение может прозвучать, но я не верю в его реалистичность", - подытожила Айвазовская.

Как сообщалось, Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

Ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш написал в Фейсбуке, что "скорее всего, чтоб сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически, заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения".

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября.

За соответствующее постановление № 3809 на пленарном заседании 15 июля проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно принятому постановлению выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.

Теги: #айвазовская #опора #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 20.08.2020
Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

13:41 20.08.2020
Проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей может состояться в другое время - Айвазовская

Проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей может состояться в другое время - Айвазовская

17:02 19.08.2020
ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

06:24 19.08.2020
Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

20:01 18.08.2020
ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

19:19 18.08.2020
В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

15:48 18.08.2020
МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

10:44 18.08.2020
В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

07:37 18.08.2020
Канада призвала Беларусь к проведению новых выборов

Канада призвала Беларусь к проведению новых выборов

23:31 17.08.2020
Массовый митинг протеста проходит около ИВС на Окрестина в Минске

Массовый митинг протеста проходит около ИВС на Окрестина в Минске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

Кравчук об ультиматуме РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

Крым быстрее вернется под юрисдикцию Украины, если Херсонская область будет процветать, убежден Зеленский

МИД Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию отношений с Беларусью

Проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей может состояться в другое время - Айвазовская

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия на ТКГ "жестко продавливает" политическую субьективизацию временно оккупированных территорий, уже открыто говорит о "делегации ОРДЛО" - Гармаш

Кравчук об ультиматуме РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

Крым быстрее вернется под юрисдикцию Украины, если Херсонская область будет процветать, убежден Зеленский

Претендовавший на пост президента Беларуси Цепкало встретился с главой МИД Польши, обсудил план помощи своей стране

МИД Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию отношений с Беларусью

Глава МИД Польши уходит в отставку

Климпуш-Цинцадзе требует от Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведет украинская делегация в ТКГ по Донбассу

Россия, слив в СМИ документ с требованием отменить постановление Рады о выборах, сделала невозможным поднятие такого вопроса перед парламентом - Гармаш

Обама: Трамп повинен в смерти 170 тыс. американцев

Координационный совет не ставит целью изменить Конституцию и внешний курс Беларуси, пытается установить контакт с администрацией Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА