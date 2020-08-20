Политика

15:23 20.08.2020

Россия на ТКГ "жестко продавливает" политическую субьективизацию временно оккупированных территорий, уже открыто говорит о "делегации ОРДЛО" - Гармаш

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Россия на ТКГ "жестко продавливает" политическую субьективизацию временно оккупированных территорий, уже открыто говорит о "делегации ОРДЛО" - Гармаш

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия "жестко продавливала" политическую субьективизацию временно оккупированных территорий Украины и уже открыто начала говорить о так называемой "делегации ОРДЛО", несмотря на то, что представители ОРДЛО не являются членами ТКГ,

Как заявляет привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш, все действия России, в том числе и перемирие, направлены только на то, чтобы "узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира".

"Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь приглашенные Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ). Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной"", - пишет Гармаш на странце в Фейсбуке.

По словам журналиста, очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнёры, а ради возможности мирного диалога и поддержки западных стран Украина это дипломатично принимает.

При этом Гармаш добавил, что не имеет оснований не доверять руководству украинской делегации в ТКГ и Офису президента, и не может утверждать, что Украина поддаётся давлению, поэтому призвал не делать скоропалительных выводов.

"Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению", - отметил он.

В то же время журналист подчеркнул, что все сказанное – это его личная позиция: как участника переговоров, гражданина Украины и жителя Донбасса.

"Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращённую трактовку этого текста. Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. …Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - написал Гармаш.

Как сообщалось, 19 августа глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

Теги: #ткг #гармаш #донбасс
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