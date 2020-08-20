Политика

15:21 20.08.2020

Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

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Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

 Комитет избирателей Украины (КИУ) заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию "Слуга народа", о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы по результатам региональных поездок главы государства.

"Среди прочего Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон. Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, были материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа"", - сказано в заявлении КИУ, опубликованном на странице в Фейсбуке в четверг.

Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги Народа" и надписью "Зе! местные", а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание "Украина - это ты", что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

"Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии "Слуга народа" на выборах мэра Запорожья", - сказано в тексте.

Так, по оценке КИУ, подобные действия президента и членов Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и являются злоупотреблением админресурсом.

"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого веб-портала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. ", - подчеркнули в КИУ.

Также отмечается, что всего с начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании "Украина" более чем 1 млн грн за перелеты Зеленского.

Теги: #зеленский #киу #выборы
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