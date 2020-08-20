Политика

14:58 20.08.2020

Кравчук об ультиматуме РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

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Кравчук об ультиматуме РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям, сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, однако заверил, что никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности Украины.

"Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - сказал Кравчук в интервью, которое транслировалось на телеканале "Украине 24" в четверг.

Экс-президент пояснил, в чем заключается требование к Украине.

"Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штиайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали - и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям", - отметил он.

Экс-президент Украины добавил, что противоречие этого постановления в том, что "выборы не могут там (на оккупированных территориях Украины на Донбассе - ИФ) проходить сейчас, а только во всей Украине". "Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять из Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед", - отметил он.

Кравчук подчеркнул, что усилиями президента Украины Зеленского и главы Офиса президента "мы сдвинули с места главный вопрос – тишина (режим тишины на Донбассе – ИФ)". "И сегодня я скажу: 25 дней на Донбассе не стреляют из тяжелого оружия. 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага. Были смерти, но кто-то на мину наступил, территория заминированная. Но мы можем сегодня говорить: мы сдвинули с места самый главный вопрос", - сказал он.

"Если этот процесс, который начался, и начался активно, будет иметь продолжение, это будет означать, что мы двигаемся вперед к главному заданию: миру на Донбассе... Это самое важное и для людей, и для президента, и для всей украинской власти. И тут на дороге как раз встал этот вопрос - закон о местных выборах", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, в постановлении должно быть указано, что местные выборы происходят "в Украине". "Происходят в Украине. Все. Точка", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщалось, Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

"С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера", - сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ 19 августа, которое проходило в формате видеоконференции с участием Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.

Теги: #ткг #суверинитет #донбасс #независимость #кравчук
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