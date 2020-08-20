Политика

14:52 20.08.2020

Крым быстрее вернется под юрисдикцию Украины, если Херсонская область будет процветать, убежден Зеленский

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Крым быстрее вернется под юрисдикцию Украины, если Херсонская область будет процветать, убежден Зеленский

Президент Владимир Зеленский принял участие в представлении Стратегии развития Херсонской области на 2021-2027 годы в рамках поездки в регион в четверг, сообщается на сайте главы государства.

"Стратегия каждой области создается не в высоких столичных кабинетах, а непосредственно на месте событий, в постоянном диалоге с людьми", - подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, общая задача центральной и местной власти и всех граждан - максимально раскрыть потенциал региона и преодолеть вызовы, стоящие перед ним. "Херсонщина имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере. Херсонская земля невероятно плодородная", - отметил президент.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что Херсонская область граничит с оккупированным Крымом, и выразил убеждение, что полуостров обязательно вернется в Украину. "Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина - это возвращение произойдет значительно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Представляя Стратегию развития Херсонской области, председатель областной государственной администрации Юрий Гусев отметил, что одной из перспективных отраслей региона является сельское хозяйство и, в частности, направление орошения может получить дополнительный импульс после реализации земельной реформы в Херсонской области. Он сообщил, что в ближайшее время вместе с правительством представит стратегию развития орошения с пилотными проектами в области.

Гусев отметил большой потенциал отрасли туризма, судостроения, значительные инфраструктурные возможности.

Теги: #крым #херсонская_область #зеленский
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