Претендовавший на пост президента Беларуси Цепкало встретился с главой МИД Польши, обсудил план помощи своей стране

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало встретился в Варшаве с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщил политик в Twitter.

"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", - говорится в сообщении Цепкало.

Политик сообщил, что выразил благодарность Польше за поддержку гражданского общества, независимых СМИ, "прежде всего, за готовность помочь репрессированным и пострадавшим во время недавних демонстраций в Беларуси". "В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", - отметил Цепкало.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты под предлогом нехватки достоверных подписей избирателей (не менее 100 тыс.) за его выдвижение, тогда как его инициативная группа собрала более 200 тыс. подписей. Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, тот отклонил ее.

24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным, 2 августа стало известно, что политик переехал в Киев. Там 12 августа он заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

Позже Цепкало сообщил о планах посетить Польшу.

В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Белоруссии возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск.