Политика

14:27 20.08.2020

МИД Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию отношений с Беларусью

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МИД Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию отношений с Беларусью

 Министерство иностранных дел Украины после совещания относительно ситуации в Республике Беларусь приняло решение внести на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Участие в совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, по результатам совещания МИД внесет на рассмотрение руководства Украины свои предложения по развитию белорусско-украинских отношений.

Как сообщалось, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Теги: #укрпаина #беларусь #мид
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