Политика

13:41 20.08.2020

Проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей может состояться в другое время - Айвазовская

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Проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей может состояться в другое время - Айвазовская

 Не проведение выборов в 18 территориальных громад в Донецкой и Луганской областях 25 октября не означает, что они не могут быть проведены в другое время, считает глава правления общественной сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Я бы призвала и жителей этих территориальных громад и местное самоуправление не воспринимать ситуацию так, что если 25 октября не состоится день голосования, то поезд ушёл на ближайшие пять лет и полноценного местного самоуправления там не будет", сказала Айвазовская на брифинге в четверг в Киеве.

Она напомнила, что в 2015 году, когда были сорваны два избирательных процесса в Донецкой области, в частности в Мариуполе, "парламент принял решение о выборах 25 октября с днём голосования 15 ноября".

Айвазовская посоветовала народным депутатам всех фракций рассмотреть эту ситуацию по сути

"И если необходимость, принимать экстраординарные решения о дне голосования в ноябре, если нет, то все - таки думать о новом избирательном процессе в границах этого года в этих громадах", - отметила Айвазовская.

Как сообщалось, ЦИК 8 августа 2020 на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций, установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 на отдельных территориях указанных областей.

"Однако, определенные Комиссией соответствующие перечни территориальных громад Донецкой и Луганской областей, вызвали значительный общественный резонанс. С момента принятия указанного решения Комиссии поступают многочисленные обращения народных депутатов Украины, органов местного самоуправления, общественных организаций, избирателей и так далее по пересмотру ее решения и уменьшению количества территориальных громад, на территории которых невозможно провести указанные выборы", - отмечается в пресс-релизе.

18 августа ЦИК обратилась к компетентным органам с запросом о возможности организации подготовки и проведения на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения, первых местных выборов.

Теги: #айвазовская #опора #донбасс #выборы
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