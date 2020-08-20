Климпуш-Цинцадзе требует от Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведет украинская делегация в ТКГ по Донбассу

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прояснить, являются ли подлинными документы, которые РФ предлагает принять на встрече внешнеполитических советников "нормандской четверки" 28 августа, и намерен ли глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обращаться в Верховную Раду за поддержкой этой предложений российской стороны.

"Согласно обнародованным СМИ документов, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которым не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях. Кроме того, навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается председатель украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе, дальнейший отвод украинской армии в тыл и внедрение так называемого "прямого диалога" между украинской властью и управляемыми из Москвы террористами. Выполнение хотя бы одного пункта из указанных требований станет началом уничтожения суверенитета Украины", - написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook в четверг.

Народный депутат назвала особенно циничным "процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина отмечает 29-ю годовщину украинской независимости".

"Требую у власти обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции/директивы, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, который, очевидно, в соответствии со своими полномочиями, отражает официальную позицию действующего президента Зеленского", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее в СМИ распространилась копия российского документа, который российская сторона представила во время переговоров в рамках ТКГ. В проекте итогового документа предстоящей встречи советников Нормандской четверки Россия изложила свои требования к украинской стороне, в частности, отменить постановление Верховной Рады, не позволяющее проводить местные выборы на оккупированных территориях.

Как сообщалось, 19 августа глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).