Россия, слив в СМИ документ с требованием отменить постановление Рады о выборах, сделала невозможным поднятие такого вопроса перед парламентом - Гармаш

Россия, слив в СМИ документ с требованием отменить постановление Верховной Рады о невозможности проводить местные выборы на временно оккупированных территориях, сделала невозможным не только выполнение этого, но и поднятие такого вопроса перед парламентом, заявляет привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Очевидно, что слив в СМИ документ (заметьте, подготовленный к встрече советников, а не к ТКГ) с требованием РФ отменить постановление Верховной Рады о выборах, Москва сделала (даже теоретически) невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом. Таким образом, Россия осознанно загнала ситуацию в тупик, блокируя будущую встречу советников Н-4, против которой ранее открыто выступал Козак (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак – ИФ)", - написал Гармаш на странице в Фейсбуке в четверг утром.

Как отмечает журналист, РФ хочет сорвать встречу, заблокировать работу самого института советников, но переложить ответственность за это на Украину.

"Дальше, ссылаясь на неэффективность института советников Н-4, Москва выдвинет требование передать решения всех вопросов на уровень ТКГ, в которой нет Франции и Германии, но есть ОРДЛО. Именно это является целью РФ, а не отмена постановления Рады. Постановление Рады – лишь повод", - подчеркнул он.

Так, Гармаш считает, что в будущем следует ожидать или попытку субьективизации ОРДЛО, или обострения на фронте, или дипломатическое давление Запада на РФ, признаком которого будет встреча Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников.

"Плохо, что предметом таких торгов между Западом и Москвой может быть как раз субъективизация ОРДЛО…", - добавил журналист.

Гармаш также сообщил, что позже опубликует пост со своим отношением к тому, что сейчас происходит в Минском процессе.

Ранее в СМИ распространилась копия российского документа, который российская сторона представила во время переговоров в рамках ТКГ. В проекте итогового документа предстоящей встречи советников Нормандской четверки Россия изложила свои требования к украинской стороне, в частности, отменить постановление Верховной Рады, не позволяющее проводить местные выборы на оккупированных территориях.

Как сообщалось, 19 августа глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).