Политика

09:20 20.08.2020

Обама: Трамп повинен в смерти 170 тыс. американцев

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Обама: Трамп повинен в смерти 170 тыс. американцев

Бывший президент США Барак Обама возлагает на действующего президента Дональда Трампа ответственность за смерть от коронавируса 170 тыс. американцев.

"Дональд Трамп не дорос до этой должности (президента - ИФ), потому что он не мог, а последствия этого очень серьезны. 170 000 американцев скончались. Миллионы рабочих мест исчезли. Наши худшие стимулы вырвались наружу, наша репутация во всем мире сильно пострадала, а наши демократические институты оказались под угрозой, какой не было никогда раньше", - говорится в опубликованных тезисах речи Обамы, с которой он планирует выступить на конвенции Демократической партии.

Критику Трампа продолжит спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Как спикер, я лично видела неуважение Дональда Трампа к фактам, к рабочим семьям и к женщинам в частности - неуважение, записанное в его политике в отношении нашего здоровья и наших прав", - говорится в тезисах выступления политика.

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая выступала соперником Трампа на выборах 2016 года, заявил: "Я хотела бы, чтобы Дональд Трамп был лучшим президентом. Но, к сожалению, он тот, кто он есть".

"В течение четырех лет люди предупреждали меня, но я не понимала, насколько он опасен. Жаль, что я не могу вернуться и начать все сначала", - подчеркивается в тезисах.

В минувшую среду конвенция проголосовала за выдвижение кандидатом США от Демократической партии Джо Байдена.

Теги: #сша #обама #трамп
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