Политика

19:49 19.08.2020

Эрдоган отстаивает право Турции на энергоресурсы в Восточном Средиземноморье

1 мин читать
Эрдоган отстаивает право Турции на энергоресурсы в Восточном Средиземноморье

Турция имеет полное право на разработку ресурсов в восточной части Средиземного моря, однако Анкара предпочитает диалог для урегулирования проблем, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Никакая колониальная держава не может лишить Турцию энергетических ресурсов, которые, как предсказывают, существуют в ее собственном регионе", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана.

"Мы добиваемся диалога вместо борьбы; мы ожидаем шагов от других сторон, которые снизят напряженность в Средиземном море", - отметил президент.

Он добавил, что Турция в данный момент ради своего будущего приходится вести борьбу на нескольких направлениях в регионе, включая Ливию и Восточное Средиземноморье.

Ранее турецкие компании начали бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.

Однако Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.

Теги: #средиземноморье #турция #эрдоган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 17.08.2020
Украина может полностью прекратить экспорт кондитерской продукции в Турцию - мнение

Украина может полностью прекратить экспорт кондитерской продукции в Турцию - мнение

12:09 17.08.2020
ЕБА призывает Украину предпринять немедленные меры для недопущения повышения таможенных сборов Турцией на кондитерскую продукцию

ЕБА призывает Украину предпринять немедленные меры для недопущения повышения таможенных сборов Турцией на кондитерскую продукцию

18:39 16.08.2020
Турция буровыми работами в восточном Средиземноморье подрывает усилия по деэскалации - Боррель

Турция буровыми работами в восточном Средиземноморье подрывает усилия по деэскалации - Боррель

14:59 16.08.2020
Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции

Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции

00:07 16.08.2020
Угрозы санкций не остановят поиск Турцией энергоресурсов в Восточном Средиземноморье – Эрдоган

Угрозы санкций не остановят поиск Турцией энергоресурсов в Восточном Средиземноморье – Эрдоган

17:23 10.08.2020
Делегация Минобороны Украины находится с визитом в Турции, в сфере интересов – беспилотники, радиосвязь и совместные учения

Делегация Минобороны Украины находится с визитом в Турции, в сфере интересов – беспилотники, радиосвязь и совместные учения

19:30 07.08.2020
Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном из-за COVID-19

Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном из-за COVID-19

09:48 07.08.2020
Авиакомпания SkyUp в сентябре запускает рейсы из Киева в Стамбул

Авиакомпания SkyUp в сентябре запускает рейсы из Киева в Стамбул

19:08 05.08.2020
"Запорожсталь" оказал финподдержку спортсменам-паралимпийцам "Инваспорта" для оздоровления в Турции

"Запорожсталь" оказал финподдержку спортсменам-паралимпийцам "Инваспорта" для оздоровления в Турции

19:25 04.08.2020
В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дезинформация и домыслы по делу "вагнеровцев" призваны нанести вред спецслужбам Украины – Василий Бурба

Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения - Гармаш

Советники глав "Нормандской четверки" обсудят 28 августа подготовку к саммиту и широкий спектр тем урегулирования на Донбассе - источник

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа

Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями

ПОСЛЕДНЕЕ

Координационный совет не ставит целью изменить Конституцию и внешний курс Беларуси, пытается установить контакт с администрацией Лукашенко

Дезинформация и домыслы по делу "вагнеровцев" призваны нанести вред спецслужбам Украины – Василий Бурба

В ОБСЕ опровергли сообщение о заражении коронавирусом наблюдателя СММ в Украине

Меркель тщетно пыталась лично обсудить с Лукашенко ситуацию в Беларуси, где ситуация ухудшится в случае вмешательства Москвы

Санкции ЕС должны ударить по официальным лицам, а не по белорусскому народу - глава Еврокомиссии

Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения - Гармаш

ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

Кабмин согласовал выход Украины из ряда международных авиадоговоров в связи с нарушением РФ авиапространства Крыма

Советники глав "Нормандской четверки" обсудят 28 августа подготовку к саммиту и широкий спектр тем урегулирования на Донбассе - источник

Меркель не признает результаты выборов в Беларуси, призывает задействовать ОБСЕ в решении кризиса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА