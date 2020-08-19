Политика

18:45 19.08.2020

Дезинформация и домыслы по делу "вагнеровцев" призваны нанести вред спецслужбам Украины – Василий Бурба

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Дезинформация и домыслы по делу "вагнеровцев" призваны нанести вред спецслужбам Украины – Василий Бурба

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016 – 5.08. 2020) Василий Бурба считает, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по т.н. «делу «вагнеровцев» являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины", - сказал он в среду в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных, российскими спецтехнологами недопустимо", - подчеркнул Бурба.

По его словам, "тем более, являются абсолютно нелепыми домыслами версии о возможном участии Президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным".

На просьбу прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, он ответил: "Такая информация отсутствует".

"Как военнослужащий, я был и остаюсь вне политики. Скажу одно - действиями украинской разведки народ Украины может гордиться. Но не все на войне зависит от нас. С уважением отношусь к решению Верховного главнокомандующего провести ротацию. В данный момент нахожусь в отпуске с семьей, по окончании которого буду служить Украине и дальше на другом участке работы, по решению Верховного главнокомандующего", - сказал также Бурба.

33 члена ЧВК были задержаны в Минске, откуда, по их словам, они должны были лететь в Турцию. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что их приезд связан с попыткой дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Однако ряд российских СМИ сообщили, что выезд группы был результатом операции украинских спецслужб.

Во вторник ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Теги: #бурба #спецслужба #минобороны #вагнеровцы #украина
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