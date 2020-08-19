Меркель тщетно пыталась лично обсудить с Лукашенко ситуацию в Беларуси, где ситуация ухудшится в случае вмешательства Москвы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что лично пыталась поговорить с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Bloomberg.

По итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси, Меркель сообщила журналистам, что просила Лукашенко о телефонном разговоре, однако тот отказался ответить на звонок. В связи с этим канцлер ФРГ заявила, что не может выступать посредником в урегулировании ситуации в стране.

"Я не вижу возможности для посредничества прямо сейчас, я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе.

Также она заявила, что ситуация в Беларуси ухудшится, если в ситуацию в стране вмешается Россия.