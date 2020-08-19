Санкции ЕС должны ударить по официальным лицам, а не по белорусскому народу - глава Еврокомиссии

Санкции ЕС, которые планируется ввести в связи с итогами президентских выборов в Белоруссии, будут направлены против конкретных лиц, а не против населения этой страны, заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"(Речь идет - ИФ) об адресных санкциях против конкретных лиц, без вреда народу Белоруссии", - сказала она.

По ее словам, в ЕС наблюдается единодушная поддержка инициативы с применением санкций в связи с ситуацией в Белоруссии.

По ее словам, ЕС поддерживает лишь мирные политические преобразования в Белоруссии.

Также она заявила, что ЕС намерен выделить дополнительные финансовые средства в связи с ситуацией в Белоруссии, в том числе 53 млн евро для поддержки населения Белоруссии и 50 млн евро для борьбы с коронавирусом.

Она добавила, что демонстрации в Белоруссии не направлены против конкретной страны, а проходят в защиту прав граждан этой страны.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.