Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения - Гармаш

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции, которое продолжается второй день, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.

Как сообщил привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш, отчет на Минской ТКГ по работе в политической подгруппе закончился.

"Скорее всего, чтоб сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически, заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история", - написал гармаш на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Как написал журналист, в ходе переговоров Крачук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть указанное постановление, если переговоры будут разблокированы, и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации.

"Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Н-4, на которую так не хочется ехать Козаку (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак – ИФ) после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участие. По крайней мере, Запад это поймет однозначно не в пользу РФ", - добавил Гармаш.

По его мнению, "дебют Кравчука в делегации" очень удачный и "на второй день его погружения в реальный Минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными".

Гармаш отметил, что работа самой ТКГ еще продолжается, поэтому деталей и конкретики пока что он давать не могжет.