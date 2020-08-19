Кабмин согласовал выход Украины из ряда международных авиадоговоров в связи с нарушением РФ авиапространства Крыма

Кабинет министров Украины постановил денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств с 1993-го по 2001 гг.

"С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд грн за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором не может речи быть однозначно, потому сегодня предлагается поддержать расторжение соответствующих договоров", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду.

Кабмин, в частности, поручил МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из:

- Решения о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (22 января 1993 года, Минск);

- Соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ (12 марта 1993 года, Москва);

- Соглашения о практическом использовании положений ст. 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва);

- Соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва);

- Соглашения о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 года, Москва);

- Меморандума о принципах взаимодействия и сотрудничества в сфере гражданской авиации (3 ноября 1995 года, Москва);

- Решения о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (16 марта 2001 года, Москва).