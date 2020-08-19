Политика

16:25 19.08.2020

Меркель не признает результаты выборов в Беларуси, призывает задействовать ОБСЕ в решении кризиса

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Меркель не признает результаты выборов в Беларуси, призывает задействовать ОБСЕ в решении кризиса

Прошедшие в Беларуси президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы не можем признать результаты выборов в Беларуси", - приводит агентство Bloomberg ее слова по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.

"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Белоруссии", - также сказала она.

По мнению Меркель, выборы в Беларуси нельзя считать свободными и честными.

Она добавила, что лиц, задержанных в ходе акций протеста в Беларуси, следует отпустить немедленно без всяких условий.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

Теги: #обсе #меркель #беларусь #германия
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