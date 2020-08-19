Советники глав "Нормандской четверки" обсудят 28 августа подготовку к саммиту и широкий спектр тем урегулирования на Донбассе - источник

Советники глав государств "Нормандской четверки" обсудят урегулирование на востоке Украины на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник, знакомый с подготовкой встречи.

"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены и политическое урегулирование", - сказал источник.

Отвечая на вопрос о том, будет ли затрагиваться тема подготовки саммита глав государств "Нормандской четверки" источник ответил: "все обсудят".

В "нормандскую четверку" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.