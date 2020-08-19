Политика

15:48 19.08.2020

Лукашенко потребовал от правительства обеспечить бесперебойную работу предприятий, вновь пригрозил увольнением бастующим

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Лукашенко потребовал от правительства обеспечить бесперебойную работу предприятий, вновь пригрозил увольнением бастующим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий, призвал не бросать руководителей один на один с митингующей "толпой".

"Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, необходимо также оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. "Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать", - отметил он.

При этом Лукашенко признал, что "и внутри же предприятий есть определенный круг (недовольных - ИФ) людей".

"Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - заявил он.

Как сообщалось, на ряде крупных промпредприятий Белоруссии объявлены забастовки в знак протеста против официальных итогов президентских выборов и силового разгона массовых демонстраций несогласных с результатами выборов.

Теги: #лукашенко #протест #беларусь
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