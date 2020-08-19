Политика

15:48 19.08.2020

Экс-глава ГУР Гвоздь о якобы причастности украинских спецслужб к истории с "вагнеровцами": Это спецоперация против Украины

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Экс-глава ГУР Гвоздь о якобы причастности украинских спецслужб к истории с "вагнеровцами": Это спецоперация против Украины

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2008-2010 гг.) Виктор Гвоздь расценивает обвинения украинских спецслужб в причастности к истории с задержанием российских боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси как антиукраинскую спецоперацию.

"Мое убеждение, может, это будет звучать некорректно: это - специальная операция, которая проводится другой страной против нашей страны. Потому что тут, фактически, наносится удар по основам национальной безопасности, по основным нашим институтам и подрывается к ним авторитет", - сказал Гвоздь на брифинге в Киеве в среду.

"Вы знаете, что иногда даже члены семьи не знают, что человек работает в разведке, а тут выходят журналисты, выносят это, это является элементом политической борьбы, начинают обвинять друг друга", - добавил он.

При этом экс-руководитель ГУР отметил, что в этой истории очень много вопросов. "Очень много непонятного, начиная от оперативных моментов, заканчивая, почему руководитель разведки, тот же Василий Васильевич Бурба, выдает эту информацию в момент своего увольнения, которое можно расценить как какую-то обиду", - отметил Гвоздь.

Как сообщили ранее украинские СМИ, спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Теги: #рф #беларусь #спецслужба #украина #гур #вагнер
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