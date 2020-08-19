Лукашенко поручил КГБ - выявлять организаторов уличных акций и пресекать их действия, МВД - не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявлять организаторов уличных акций.

"Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси", - передает госагентство БелТА по итогам заседания в Совбезе в среду.

"Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко потребовал от МВД не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске

"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - он.