Политика

14:57 19.08.2020

Глава Европарламента призвал немедленно применить санкции ЕС за нарушения прав человека в Беларуси

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Глава Европарламента призвал немедленно применить санкции ЕС за нарушения прав человека в Беларуси

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает необходимым срочно использовать санкционный режим ЕС для наказания виновных в нарушениях прав человека и свобод в Беларуси.

"Санкции - важный инструмент, которым располагает Европейский союз, и (Европейский) парламент призывает (Европейский) совет без промедления использовать их для наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место. Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы", - заявил Сассоли, выступая в среду перед лидерами 27 стран ЕС на видеоконференции по ситуации в Беларуси.

"Будущее Беларуси может быть определено только ее собственными гражданами посредством нормального демократического процесса, гарантирующего их свободы. Внешнее вмешательство в кризис, который переживает страна, было бы недопустимо", - подчеркнул глава Европарламента.

По его мнению, "есть все основания опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства, и у меня есть четкое послание для тех, кто считает, что они могут разделить нас: нет европейцев, которые бы не были обеспокоены (происходящим вокруг Белоруссии - ИФ)".

"Я думаю, вы все согласны с тем, что наш долг - сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и привлечь виновных к ответственности", - сказал Сассоли.

По его словам, задача Евросоюза ясна: "Поддержать призывы народа Беларуси к скорейшему проведению новых выборов и гарантировать, что акты насилия и пыток будут расследованы и наказаны".

"Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы заключенные, арестованные с 9 августа, были освобождены, реабилитированы и получили компенсацию", - сказал председатель Европейского парламента.

Теги: #ес #европарламент #санкции #беларусь
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