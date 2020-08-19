Ущерб от протестных акций в Беларуси оставил $0,5 млрд - помощник президента

Помощник президента Беларуси по финансово-кредитной системе, доктор экономических наук Валерий Бельский оценил текущий ущерб от протестных акций в стране на уровне $0,5 млрд.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - заявил Бельский в публикации на сайте госагентства БелТА.

Помощник констатировал, что забастовку как форму протеста выбрали лучшие госпредприятия. "Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом", - сказал Бельский, приведя данные о средней зарплате на Белорусском металлургическом заводе, "Беларуськалии", Минском заводе колесных тягачей.

В то же время, "большинство частных (компаний) же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период". В пример он привел предприятие "Амкодор".

Кроме того, по его сведениям, на предприятии "Савушкин продукт" (частная компания, крупнейший в Белоруссии производитель молочной продукции - ИФ) "несколько сотрудников попытались собраться на митинг". "Кадровик в образе матроса Железняка вышел и сказал примерно следующее: "У нас на рассмотрении 200 резюме желающих трудоустроиться. Кто хочет митинговать, мы не держим, но, пожалуйста, за воротами вашего бывшего предприятия". И акция быстро сдулась", - заявил Бельский.

По его мнению, у бастующих на госпредприятиях "утрачено чувство опасности остаться без средств к существованию". "Это, пожалуй, единственная неоднозначная сторона проекта социального государства, демотивирующая "шевелиться", "крутиться", дорожить рабочим местом", - полагает помощник Лукашенко.

Как сообщалось, на ряде крупных промпредприятий Беларуси объявлены забастовки в знак протеста против официальных итогов президентских выборов и силового разгона массовых демонстраций несогласных с результатами выборов.