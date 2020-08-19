Политика

14:50 19.08.2020

Ущерб от протестных акций в Беларуси оставил $0,5 млрд - помощник президента

2 мин читать
Ущерб от протестных акций в Беларуси оставил $0,5 млрд - помощник президента

Помощник президента Беларуси по финансово-кредитной системе, доктор экономических наук Валерий Бельский оценил текущий ущерб от протестных акций в стране на уровне $0,5 млрд.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - заявил Бельский в публикации на сайте госагентства БелТА.

Помощник констатировал, что забастовку как форму протеста выбрали лучшие госпредприятия. "Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом", - сказал Бельский, приведя данные о средней зарплате на Белорусском металлургическом заводе, "Беларуськалии", Минском заводе колесных тягачей.

В то же время, "большинство частных (компаний) же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период". В пример он привел предприятие "Амкодор".

Кроме того, по его сведениям, на предприятии "Савушкин продукт" (частная компания, крупнейший в Белоруссии производитель молочной продукции - ИФ) "несколько сотрудников попытались собраться на митинг". "Кадровик в образе матроса Железняка вышел и сказал примерно следующее: "У нас на рассмотрении 200 резюме желающих трудоустроиться. Кто хочет митинговать, мы не держим, но, пожалуйста, за воротами вашего бывшего предприятия". И акция быстро сдулась", - заявил Бельский.

По его мнению, у бастующих на госпредприятиях "утрачено чувство опасности остаться без средств к существованию". "Это, пожалуй, единственная неоднозначная сторона проекта социального государства, демотивирующая "шевелиться", "крутиться", дорожить рабочим местом", - полагает помощник Лукашенко.

Как сообщалось, на ряде крупных промпредприятий Беларуси объявлены забастовки в знак протеста против официальных итогов президентских выборов и силового разгона массовых демонстраций несогласных с результатами выборов.

Теги: #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 19.08.2020
Лукашенко потребовал от правительства обеспечить бесперебойную работу предприятий, вновь пригрозил увольнением бастующим

Лукашенко потребовал от правительства обеспечить бесперебойную работу предприятий, вновь пригрозил увольнением бастующим

15:48 19.08.2020
Экс-глава ГУР Гвоздь о якобы причастности украинских спецслужб к истории с "вагнеровцами": Это спецоперация против Украины

Экс-глава ГУР Гвоздь о якобы причастности украинских спецслужб к истории с "вагнеровцами": Это спецоперация против Украины

15:10 19.08.2020
Лукашенко поручил КГБ - выявлять организаторов уличных акций и пресекать их действия, МВД - не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске

Лукашенко поручил КГБ - выявлять организаторов уличных акций и пресекать их действия, МВД - не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске

14:57 19.08.2020
Глава Европарламента призвал немедленно применить санкции ЕС за нарушения прав человека в Беларуси

Глава Европарламента призвал немедленно применить санкции ЕС за нарушения прав человека в Беларуси

13:33 19.08.2020
Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

13:04 19.08.2020
Лукашенко пообещал разогнать координационный совет оппозиции

Лукашенко пообещал разогнать координационный совет оппозиции

13:00 19.08.2020
Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

12:28 19.08.2020
Лукашенко обвинил участников белорусских протестов в угрозах членам правительства, военным, милиционерам и сотрудникам спецслужб

Лукашенко обвинил участников белорусских протестов в угрозах членам правительства, военным, милиционерам и сотрудникам спецслужб

12:03 19.08.2020
В минском госпитале умер 43-летний житель Бреста от травм, полученных во время акции протеста

В минском госпитале умер 43-летний житель Бреста от травм, полученных во время акции протеста

11:41 19.08.2020
Во въезде в Беларусь отказано 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации – Погранкомитет

Во въезде в Беларусь отказано 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации – Погранкомитет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа

Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями

Подразделения белорусской армии на западных рубежах границы приведены в полную боевую готовность – Лукашенко

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленского в четверг ожидают в Херсонской области

Трамп опубликовал записи Деркача с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа

Премьер: обновленный механизм установления адаптивного карантина - оптимальный и рекомендуемый ВОЗ

Зеленский поручил ФГИ обеспечить передачу в собственность обладминистрации корпусов, которыми пользуется Запорожский госпиталь ветеранов

В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

Образовательный омбудсмен призывает Кабмин предоставить системе образования субвенции для преодоления негативных последствий воздействия Covid-19

Решение суда о повторном аресте картин Порошенко свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки

Информационная операция о "вагнеровцах" в Беларуси имеет российское происхождение – заявление СВР

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса - Резников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА