Политика

14:44 19.08.2020

Премьер: обновленный механизм установления адаптивного карантина - оптимальный и рекомендуемый ВОЗ

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Премьер: обновленный механизм установления адаптивного карантина - оптимальный и рекомендуемый ВОЗ

Обновленный механизм распределения регионов на четыре зоны по эпидситуации является наиболее оптимальным и рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

"Постоянно собирается комиссия по ТЭБ и ЧС, которая анализирует вопросы по COVID-19, проблемы по больницах, изучает статистику по регионах, принимает соответствующие решения. В настоящее время работает обновленный сценарий распределения территорий с разными уровнями ограничений. Такой подход является оптимальным, его рекомендует ВОЗ для использования в странах с таким же уровнем заболеваемости, как в Украине. Мы отказались от тотального карантина и это наиболее действенный механизм борьбы с болезнью", - сказал он.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #воз #украина
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