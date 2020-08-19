Политика

14:08 19.08.2020

В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

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В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

Встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет. Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли 28 августа в Париже состоится встреча помощников глав государств в "нормандском формате".

Он отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

"Все эти договоренности абсолютно транспорентны и хорошо известны", - заявил пресс-секретарь.

Переговоры в "нормандском формате" по урегулированию на Донбассе ведут Украина, Германия, Франция и Россия.

Ранее журналист Сергей Гармаш, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) украинской стороной в качестве представителя ОРДО, сообщил, что встреча советников в рамках Нормандского формата для переговоров по Донбассу может состояться 28 августа.

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны РФ – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Теги: #нормандский_формат #рф #песков
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